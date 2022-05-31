1 июня Адвокатская палата Крыма проведёт бесплатные консультации для граждан

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдёт в Крыму 1 июня. 1 июня 2022 года Адвокатская палата Республики Крым проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам», приуроченный ко Дню российской адвокатуры.