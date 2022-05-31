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1 июня Адвокатская палата Крыма проведёт бесплатные консультации для граждан

1 июня Адвокатская палата Крыма проведёт бесплатные консультации для граждан

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдёт в Крыму 1 июня. 1 июня 2022 года Адвокатская палата Республики Крым проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи  «Адвокаты – гражданам», приуроченный ко Дню российской адвокатуры.

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