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Митинг в Берлине против политики НАТО и военной эскалации с Россией

Митинг в Берлине против политики НАТО и военной эскалации с Россией

Введение В Берлине у Бранденбургских ворот прошел митинг, на котором активисты выразили протест против политики НАТО, наращивания военных расходов Германии и эскалации конфликта с Россией.

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