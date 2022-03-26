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Огненный талисман для знака Огня: какой камень поможет разбудить страсть в мужчине

Огненный талисман для знака Огня: какой камень поможет разбудить страсть в мужчине

Если вы родились под знаком царственного Льва, вы просто обречены на успех и процветание. Лев один из самых великодушных и щедрых знаков гороскопа, готовый осыпать избранника всеми благами мира – но при условии, что и сам он достиг желаемого.

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