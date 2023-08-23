Ростовские автомобилисты в ожидании роста цен и дефицита бензина на АЗС. Стоит ли волноваться

Поставки ГСМ в Ростовскую область осуществляются регулярно и в полном объёме.Жители Ростовской области с ужасом ждут того момента, когда на заправочных станциях закончится бензин и солярка, как это обычно бывает в сезоны отпусков и уборочной страды.