Царьград

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Ростовские автомобилисты в ожидании роста цен и дефицита бензина на АЗС. Стоит ли волноваться

Ростовские автомобилисты в ожидании роста цен и дефицита бензина на АЗС. Стоит ли волноваться

Поставки ГСМ в Ростовскую область осуществляются регулярно и в полном объёме.Жители Ростовской области с ужасом ждут того момента, когда на заправочных станциях закончится бензин и солярка, как это обычно бывает в сезоны отпусков и уборочной страды.

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