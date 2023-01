ФОТО: © THE PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAI/THE PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAI/GLOBALLOOKPRESS ВСУ НАНЕСЛИ УДАР ПО СТАХАНОВУ: ОЧЕВИДЦЫ СООБЩИЛИ О "ТЯЖЁЛЫХ" ПРИЛЁТАХ ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР.