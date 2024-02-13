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Воздушную тревогу объявили сразу в семи украинских регионах

Воздушную тревогу объявили сразу в семи украинских регионах

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.

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