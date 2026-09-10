Губерниев: «Зенит» ещё претендует на титул, но ему надо выиграть у «Локомотива»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что «Зенит» ещё претендует на титул в РПЛ. «Я верю в бешеный настрой «Локомотива» после победы и в необыкновенную заряженность Мостового.
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