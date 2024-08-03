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Женскую моду ждет возвращение в 1970-е годы?

Женскую моду ждет возвращение в 1970-е годы?

Стилистка Екатерина Астафьева назвала россиянкам главные модные тренды на осень 2024 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

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