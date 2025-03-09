Песков не мог поверить глазам, когда увидел перепалку Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что, пересмотрев видео со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете «не мог поверить своим глазам».
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