В Иванове УК приведет в порядок аварийный дом по решению суда

Многоквартирный дом №130 на Минской улице содержится ненадлежащим образом. Частично обрушилось потолочное перекрытие, разваливается кирпичная кладка вентиляционных шахт, на стенах и потолках в подъезде трещины, высохшие следы протечек.
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