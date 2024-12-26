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Ивановские новости

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В Иванове УК приведет в порядок аварийный дом по решению суда

В Иванове УК приведет в порядок аварийный дом по решению суда

Многоквартирный дом №130 на Минской улице содержится ненадлежащим образом. Частично обрушилось потолочное перекрытие, разваливается кирпичная кладка вентиляционных шахт, на стенах и потолках в подъезде трещины, высохшие следы протечек.

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