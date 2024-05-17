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Разумовский вестник

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Поезда из Петербурга повлияют на расписание поездов МЦК от «Окружной»

Начиная с субботы, 18 мая, ежедневно на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и необходимостью пропускать поезда дальнего следования через пути МЦК временно изменится график движения поездов.

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