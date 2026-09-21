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Царьград

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Суд в Китае лишил родителей опеки, няня стала законной опекуншей

Суд в Китае лишил родителей опеки, няня стала законной опекуншей

В китайской провинции Шаньси суд передал опеку над девочкой, оставленной родителями на 13 лет, няне. С 2014 года ребёнок жил с женщиной по фамилии Чжан, которая и добилась справедливости через прокуратуру.

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