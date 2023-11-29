Россия сумела очень дешево обнулить $2 трлн расходов США и 3 десятилетия трудов по развертыванию защиты от русской угрозы

2 дня назад 35K прочитали Мир давно наблюдает, как два враждующих лагеря на пике ядерной лихорадки начали делать ставку на межконтинентальные баллистические ракеты для доставки ядерных зарядов.
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