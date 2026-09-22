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Регионы России

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Ламин Ямаль объяснил, почему достоин получить «Золотой мяч»

Ламин Ямаль объяснил, почему достоин получить «Золотой мяч»

Нападающий сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль рассказал о своем понимании престижа «Золотого мяча» и причинах, почему он считает себя достойным этой награды.

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