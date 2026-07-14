Бункер для Хельсинки: Дмитрий Медведев вдохнул в финское подземелье новую жизнь — эстонцы смотрят и завидуют В Суоми в скале под столицей построен, по сути, еще один город Людмила Николаева Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов Петер Хамилайнен Хельсинки уходит под землю.