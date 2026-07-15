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Хавьер Бардем: «С такой игрой Испания может победить в финале ЧМ кого угодно. Я не ожидал, что Франция будет играть так оборонительно и компактно»

Испанский актер Хавьер Бардем прокомментировал победу сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 (2:0).

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