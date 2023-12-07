Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Правительство Москвы утвердило планировку двух территорий, прилегающих к третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3), в рамках которой будут построены городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино.
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