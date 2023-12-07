ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Так их в Германии 20% и осталось , немцев то! Остальные  турки и разная черножопень !!Только 20% немцев...
  • Анатолий Ишимбаев
    Это правильно! И принять их в состав РоссииВ МИД РФ высказал...
  • Betahon
    Не надо быть Генсеком ООН, чтобы не видеть очевидные вещи!Генсек ООН предре...

Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Правительство Москвы утвердило планировку двух территорий, прилегающих к третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3), в рамках которой будут построены городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх