Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Да, я бы поговорил с Зеленским. Но он сказал мне, что хочет заключить сделку.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Да, я бы поговорил с Зеленским. Но он сказал мне, что хочет заключить сделку.
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