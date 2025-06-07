Первую партию из 1212 тел боевиков ВСУ доставили в район передачи Киеву

РИА Новости/Виктор Антонюк Первую партию тел боевиков ВСУ, в которой насчитывается 1212 погибших, уже доставили в район обмена, остальных доставят в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.