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Первую партию из 1212 тел боевиков ВСУ доставили в район передачи Киеву

Первую партию из 1212 тел боевиков ВСУ доставили в район передачи Киеву

РИА Новости/Виктор Антонюк Первую партию тел боевиков ВСУ, в которой насчитывается 1212 погибших, уже доставили в район обмена, остальных доставят в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

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