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Царьград

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Зеленский обвиняет "Укроборонпром" в взрыве склада в Вишнёвом

Зеленский обвиняет "Укроборонпром" в взрыве склада в Вишнёвом

В Куриловке, Днепропетровская область, взорвался склад с боеприпасами, разрушив множество домов. Власти молчат, ответственность никто не понёс.

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