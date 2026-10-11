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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам во всех странах Европейского союза

Суть предложения в том, что Орпо заявил о намерении вынести этот вопрос на обсуждение на предстоящем заседании Европейского совета.

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