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Живая Кубань

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 Из-за жары в Краснодаре сильно сократили число продуктовых ярмарок  На прилавках фермеров в изобилии всё необходимое для приготовления освежающего блюда: молодой картофель, хрустящие огурцы и редис, зеленый лук, укроп, яйца.

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