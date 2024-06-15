Из-за жары в Краснодаре сильно сократили число продуктовых ярмарок На прилавках фермеров в изобилии всё необходимое для приготовления освежающего блюда: молодой картофель, хрустящие огурцы и редис, зеленый лук, укроп, яйца.
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