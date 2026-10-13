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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Федеральные провайдеры начали предлагать региональным сервисные договоры

Федеральные провайдеры начали предлагать региональным сервисные договоры

Федеральные операторы связи предложили региональным перейти на сервисные договоры, из-за чего небольшие провайдеры могут потерять 60-70% выручки, которую заберут себе крупные вместе с инфраструктурой и абонентской базой, пишет «Коммерсантъ».

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