Федеральные провайдеры начали предлагать региональным сервисные договоры

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Федеральные операторы связи предложили региональным перейти на сервисные договоры, из-за чего небольшие провайдеры могут потерять 60-70% выручки, которую заберут себе крупные вместе с инфраструктурой и абонентской базой, пишет «Коммерсантъ».