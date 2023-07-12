Военное обозрение

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Минобороны Японии назвало полет северокорейской баллистической ракеты 12 июля самым длительным за всю историю ракетных пусков КНДР

Минобороны Японии назвало полет северокорейской баллистической ракеты 12 июля самым длительным за всю историю ракетных пусков КНДР

Полет межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной КНДР 12 июля 2023 года, стал самым продолжительным по времени из всех ракетных пусков Северной Кореи.

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