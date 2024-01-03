Кишинев хочет войны на два фронта: с Россией и с Турцией

Став горячей точкой, Гагаузия может развалить не только Молдавию, но и Евросоюз Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Букарский Игорь Шорников Илья Кисилев Кишинев намерен упразднить Гагаузскую автономию, заявил депутат Народного собрания региона Леонид Киося.
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