В рейтинге городов-миллионников по обеспеченности зарядными станциями для мобильных устройств Санкт-Петербург занимает первое место с 19 точками на 10 тыс.
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