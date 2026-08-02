😉Ждем всех на летней танцевальной площадке! В 19.00 начнётся благотворительный концерт с участием урюпинских артистов.
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😉Ждем всех на летней танцевальной площадке! В 19.00 начнётся благотворительный концерт с участием урюпинских артистов.
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