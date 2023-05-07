«Какая старая мама», – уехавшая в Израиль Мария Миронова показала 3-летнего сына

Мария Миронова редко афиширует личную жизнь и делится семейными кадрами. 49-летняя актриса лишь изредка радует поклонников фотографиями с младшим сыном.
Популярные статьи
- В Совфеде раскритиковали законопроект, по которому студенты-бюджетники должны будут отработать 3 года по распределению
- Дочь Георгия Вицина после ухода отца из жизни ведет затворнический образ жизни
- Почему младшие дети Оксаны Акиньшиной живут с отцом в Грузии, а старшего сына с особенностями в развитии она отдала на воспитание матери
Свежие комментарии