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"24 канал": в Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

"24 канал": в Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Вечером 7 сентября в данном населенном пункте также были зафиксированы взрывы. На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове.

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