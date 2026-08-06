Хуснуллин: Необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану

России нужно всерьез рассматривать возможность строительства железнодорожного коридора к Индийскому океану - на случай, если проходы через Босфор и Ормуз станут недоступны, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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