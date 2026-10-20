Бухгалтер в бегах В Лас-Вегасе ночь никогда не наступала по-настоящему. Она просто меняла цвет: дневная пыль становилась золотой, золотая — розовой, а розовая растворялась в неоновых вывесках.
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