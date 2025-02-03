Финляндия рассмотрит заявки от российских беженцев до конца апреля

Почти 600 беженцев из России ждут решения по вопросу предоставления убежища в Финляндиию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление миграционной службы страны, которое распространилось в СМИ 2 февраля.
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