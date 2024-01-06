Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число компаний

Во Франции в течение 2023 года обанкротились больше 55 тысяч компаний, что является максимальным показателем с 2017 года, следует из доклада, который был опубликован в пятницу, 5 января, на сайте Банка Франции.
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