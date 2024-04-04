Юрист Виноградов: предпенсионерам в 2024 году полагается ряд льгот и гарантий

В 2024 году предпенсионерами в России станут мужчины 1964 года и женщины 1969 года рождения. Этот статус открывает ряд льгот и привилегий, о которых рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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