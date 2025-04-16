"Чиновникам надо сделать страшный выбор". Эксперт оценил слова о жизнеспособности ипотеки

Специалист назвал amic.ru оптимальную формулу решения жилищной проблемы в России У российского государства есть все возможности решить жилищный вопрос, но для этого нужно изменить подходы к ней и действовать в интересах большинства граждан, а не банковских структур, так оценил в беседе с amic.
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