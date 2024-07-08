Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Похоже Зеленский закончит свою жизнь в подвале как и его предшественник Гитлер. Скорее бы.Зеленский ухватил...
  • HotRS
    "В Тверской области женщину укусило в лесу нечто" — "Несвежее," — подумало нечто, отплевываясь.Нечто из Тверской...
  • Nikolay Boyko
    А сверху  еще один вбитьЛибералы просят П...

Патриоты закончились. Теперь украинцев нужно мотивировать деньгами – Луценко

Патриоты закончились. Теперь украинцев нужно мотивировать деньгами – Луценко

Украина больше не имеет людей, которые готовы добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх