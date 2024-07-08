Патриоты закончились. Теперь украинцев нужно мотивировать деньгами – Луценко

Украина больше не имеет людей, которые готовы добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом в эфире 5 канала заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».