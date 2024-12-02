Небоходы предупреждают: Мир ждет нашествие Ляль

Вы когда-нибудь задумывались, какова она — та самая Ляля, которая легко разбивает сердца, запутывает мужчин своими «нет», но оставляет за собой только улыбки и лёгкую грусть? Группа «Небоходы», ведомая своим неугомонным лидером Алексеем Небоходовым, наконец, воплотила этот мифический образ в песне, которая с первых аккордов вызывает восторг и… узнавание.