БПЛА MQ-25A может стать боевым

Эволюция идей Проработка концепции перспективного тяжелого палубного БПЛА для ВМС США началась еще в середине двухтысячных годов в рамках программы UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike).
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