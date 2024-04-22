БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА MQ-25A может стать боевым

БПЛА MQ-25A может стать боевым

Эволюция идей Проработка концепции перспективного тяжелого палубного БПЛА для ВМС США началась еще в середине двухтысячных годов в рамках программы UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike).

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