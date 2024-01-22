Нежное лимонное печенье с хрустящей корочкой

Эта выпечка не только выглядит аппетитно, но и радует вкусовые рецепторы фото: Shutterstock/Fotodom.ruЭто лимонное печенье остается нежным внутри, снаружи — приятная хрустящая корочка, а также легкая лимонная кислинка и невероятный аромат, который заполняет всю кухню, когда его готовишь.