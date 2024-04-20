«Есенин русского хоккея». К 75-летию Александра Мальцева

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Сегодня, 20 апреля, главный снайпер сборной СССР (211 голов) и ее рекордсмен по числу матчей (324), двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Александр Мальцев празднует свой 75-й день рождения.