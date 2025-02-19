Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США приостановили рассмотрение заявок беженцев с Украины

США приостановили рассмотрение заявок беженцев с Украины

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым был разрешен въезд в США в рамках программ Джо Байдена.

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