Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кто раскачал ситуацию в Махачкале?

Кто раскачал ситуацию в Махачкале?

Юрий Кот     Вчерашняя ситуация в Махачкале — яркий пример того, как ЦИПсОшный тг-канал на основе слухов легко разогнал ситуацию, не получив противодействия ни на каком уровне.

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Комментарии
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С
Странник
какой идиот разрешает мусульманам ездить по России?
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1 д.
Дмитрий Попов
Как стадо баранов поперлись, повелись на обыкновенный ЦИПСОшный развод! Но и в самой Махачкале полюбому нашлись пастухи-провокаторы! Там таких хватает.
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1 д.
игорь хари
Один хохлятский выпердыш привел в аэропорт тысячу баранов..Порезвились на 285 лямов! Пусть теперь из бюджета республики берут..
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1 д.

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