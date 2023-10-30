Юрий Кот Вчерашняя ситуация в Махачкале — яркий пример того, как ЦИПсОшный тг-канал на основе слухов легко разогнал ситуацию, не получив противодействия ни на каком уровне.
Кто раскачал ситуацию в Махачкале?
Комментарии
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С
Странник
какой идиот разрешает мусульманам ездить по России?
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1 д.
Дмитрий Попов
Как стадо баранов поперлись, повелись на обыкновенный ЦИПСОшный развод! Но и в самой Махачкале полюбому нашлись пастухи-провокаторы! Там таких хватает.
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1 д.
игорь хари
Один хохлятский выпердыш привел в аэропорт тысячу баранов..Порезвились на 285 лямов! Пусть теперь из бюджета республики берут..
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1 д.
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