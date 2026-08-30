«Поэтому сына не показываем»: Марина Федункив о браке с итальянцем Стефано Маджи

27 августа звезде «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марине Федункив исполнилось 55 лет. Незадолго до праздника артистка дала интервью, в котором порассуждала, чего добилась к значимому юбилею.
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