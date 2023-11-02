ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля располагает «уникальными» решениями проблемы подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вплоть до их полного уничтожения, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант в интервью газете Jerusalem Post.
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