Русская весна
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Русская весна

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ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об уникальном решении проблемы подземных туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля располагает «уникальными» решениями проблемы подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вплоть до их полного уничтожения, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант в интервью газете Jerusalem Post.

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Комментарии
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Вик Норд
Сику то там Вам,таки,налимонят...,не сомневайтесь.
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