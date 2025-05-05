Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +19°, облачно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +15°, облачно• Алушта: +17°, облачно• Евпатория: +15°, облачно• Саки: +16°, солнечно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +22°, солнечно• Судак: +14°, облачно• Феодосия: +15°.
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