Без перебоев в отоплении и водоснабжении: в Калининском округе готовятся к отопительному сезону

Под Тверью установят генераторы для защиты коммунальной инфраструктуры от перебоев с электричеством. Администрация Калининского округа Тверской области сообщила о приобретении трёх новых дизель‑генераторных установок — мера направлена на защиту объектов коммунального хозяйства в преддверии отопительного сезона.