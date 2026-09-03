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Без перебоев в отоплении и водоснабжении: в Калининском округе готовятся к отопительному сезону

Без перебоев в отоплении и водоснабжении: в Калининском округе готовятся к отопительному сезону

Под Тверью установят генераторы для защиты коммунальной инфраструктуры от перебоев с электричеством. Администрация Калининского округа Тверской области сообщила о приобретении трёх новых дизель‑генераторных установок — мера направлена на защиту объектов коммунального хозяйства в преддверии отопительного сезона.

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