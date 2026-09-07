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Контрафронт

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Колумбия: один солдат был убит и двое других ранены, когда ранее в тот же день на улице Виа...

Колумбия: один солдат был убит и двое других ранены, когда ранее в тот же день на улице Виа Панамерикана недалеко от Пуэбло Ремолино в муниципалитете Таминанго, департамент Нариньо, взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), предположительно заложенное бывшими диссидентами ФАРК.

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