Колумбия: один солдат был убит и двое других ранены, когда ранее в тот же день на улице Виа Панамерикана недалеко от Пуэбло Ремолино в муниципалитете Таминанго, департамент Нариньо, взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), предположительно заложенное бывшими диссидентами ФАРК.