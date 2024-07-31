Оппозиция хотела организовать удары дронами по Белоруссии: заявления активистки Тишкевич Евгения КомароваВернувшись из эмиграции в Белоруссию, оппозиционная активистка Ольга Тишкевич раскрыла информацию о подготовке радикально настроенных оппозиционеров, находящихся в Литве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии