Инвесторы бизнес-центра на Новороссийской годами судятся за свои площади

Участники долевого строительства бизнес-центра на улице Новороссийской, 102/7, на протяжении нескольких лет отстаивают в суде право на помещения, в возведение которых они вкладывали средства и собственный труд.
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