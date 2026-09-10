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Царьград

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Инвесторы бизнес-центра на Новороссийской годами судятся за свои площади

Инвесторы бизнес-центра на Новороссийской годами судятся за свои площади

Участники долевого строительства бизнес-центра на улице Новороссийской, 102/7, на протяжении нескольких лет отстаивают в суде право на помещения, в возведение которых они вкладывали средства и собственный труд.

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