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Усик победил Фьюри во второй раз, сохранив титулы чемпиона мира

Усик победил Фьюри во второй раз, сохранив титулы чемпиона мира

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в главном боксерском поединке года украинец Александр Усик во второй раз был сильнее британца Тайсона Фьюри и сохранил за собой звание чемпиона мира WBA-Super, WBO, IBO, The Ring и WBC.

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